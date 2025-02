Perugia, camper va a fuoco: grave bimba di tre anni

I genitori sono stati portati in ospedale, non in gravi condizioni, mentre la piccola è stata trasportata al Meyer di Firenze in prognosi riservata. Illesa la figlia maggiore della coppia, 4 anni

Un camper, in sosta a Valdorda di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, è andato a fuoco questa mattina per cause presumibilmente accidentali. Feriti un uomo, la moglie e la figlia minore della coppia, 3 anni. I genitori sono stati portati in ospedale, non in gravi condizioni, mentre la piccola è stata trasportata al Meyer di Firenze in prognosi riservata. Illesa la figlia maggiore della coppia, 4 anni. La famiglia, originaria di Loreto (Ancona), era in vacanza con alcuni amici.