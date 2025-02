Ancona, trovato ubriaco alla guida per due volte in meno di 24 ore

Trovato ubriaco alla guida per due volte in meno di ventiquattro ore. I carabinieri di Senigallia, in provincia di Ancona, hanno fermato un trentacinquenne a bordo di un’auto nei pressi della stazione ferroviaria. Sottoposto alla prova dell’alcoltest, l’uomo è stato riscontrato un tasso alcolemico tre volte superiore il limite consentito.