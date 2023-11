Operaio muore al polo chimico di Ravenna, investito da un escavatore

Secondo la prima ricostruzione, il 59enne sarebbe stato investito da un collega, dopo essere sceso dal mezzo su cui si trovava forse per chiedergli informazioni

Un operaio di 59 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto martedì all'interno del polo chimico di Ravenna. Il 59enne è stato travolto da un escavatore mentre lavorava all'interno di un cantiere. Secondo quanto finora emerso dai rilievi di polizia e medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna, l’uomo sarebbe stato investito da un collega, dopo essere sceso dal mezzo su cui si trovava forse per chiedergli informazioni. I due operavano per ditte diverse ed erano alla guida di altrettante pale meccaniche.