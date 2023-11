Legnano, spara alla compagna e si uccide: donna gravemente ferita

Cronaca

Secondo l’ultima rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24 fra le azioni più efficaci per contrastare il femminicidio, le due opzioni più indicate (26% ciascuna) sono state l’introduzione dell’educazione di genere nelle scuole e facilitare la denuncia della violenza di genere da parte delle donne. La fascia d'età 18-34 è più incline all'educazione di genere (29%) e meno favorevole all'inasprimento delle pene (12%)