Treviso, auto finisce fuori strada: due morti e due feriti

Deceduti il conducente e uno dei passeggeri mentre gli altri due occupanti del veicolo sono stati trasportati all'ospedale in gravi condizioni. Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri

Tragedia a Ormelle, in provincia di Treviso. Un'auto è finita fuori strada verso la mezzanotte. Il bilancio è di due morti e due feriti. Deceduti il conducente e uno dei passeggeri mentre gli altri due occupanti del veicolo sono stati trasportati dal personale sanitario intervenuto in loco all'ospedale in gravi condizioni.