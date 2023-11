Messina, un'intera classe deve ripetere la Maturità dopo un ricorso

Nel Comune di Spadafora 11 studenti sono stati costretti a tornare nella loro vecchia scuola per sottoporsi di nuovo alla prova orale. Il provvedimento dopo il pronunciamento del Tar che ha accertato "gravi irregolarita" in seguito alla denuncia della studentessa

Maturità bis per i ragazzi della quinta A del liceo linguistico Galileo Galilei a Spadafora, nel Messinese. Undici studenti sono stati costretti a tornare nella loro vecchia scuola, pur avendo sostenuto gli esami nelle date stabilite, la scorsa estate, per sottoporsi di nuovo alla prova orale. Tutto da rifare perché una ragazza di quella classe non aveva gradito il voto ricevuto, aveva presentato una denuncia accusando l'insegnante di Storia e filosofia e, dopo le verifiche, aveva ottenuto il via libera a rifare l'esame da parte del Tar per "gravi irregolarità". Disposizione che ha coinvolto, però, anche i suoi compagni, che si sono dovuti adeguare.

La denuncia presentata dopo i voti

La studentessa che ha presentato il ricorso era stata l'ultima a rispondere alle domande della commissione. "Era una delle migliori amiche di mia figlia", racconta una madre dei ragazzi coinvolti a Repubblica. "Eppure non le ha detto dell'azione legale. Ma perché quella ragazza non ha presentato la sua denuncia subito e ha invece aspettato i voti?"

La docente coinvolta rischia la sospensione

La figlia all'epoca aveva preso 100, il massimo dei voti, e adesso frequenta un'università americana a Malta. Avrebbe dovuto sostenere un esame a Londra, ma non lo ha potuto fare proprio per l'esame di maturità sospeso. Un problema comune a quasi tutti gli studenti coinvolti: iscritti in università, ma con immatricolazioni ancora non confermate. Intanto, la docente finita sul banco degli imputati per la denuncia della studentessa è stata trasferita in un liceo di Messina e rischia sei mesi di sospensione.