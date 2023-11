Omicidio nel Cosentino, morto un 46enne: assassino in fuga

Un uomo di 46 anni, Alessandro Cataldo, è stato ucciso questa sera davanti a una pizzeria nei pressi del porto di Cetraro, sul Tirreno cosentino. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. Del caso è stato immediatamente informato il pm di turno. Da quanto si è appreso la vittima era già nota agli ambienti giudiziari. L’assassino avrebbe esploso colpi di pistola e si sarebbe poi dileguato a bordo di un'automobile. In corso le indagini: i carabinieri non escludono alcuna ipotesi ma al momento la più attendibile è quella di una vendetta maturata negli ambienti degli spacciatori di droga o in altri contesti criminali. Gli investigatori stanno sentendo alcune persone che si trovavano sul posto per raccogliere maggiori elementi possibile per ricostruire la dinamica dell'agguato.