Genova, 2 auto e uno scooter inghiottiti da una frana in via Acquarone

Cronaca

Secondo il nuovo aggiornamento della Protezione Civile in Emilia-Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Liguria è allerta arancione mentre è gialla in 15 regioni. Ancora piogge, temporali e vento forte su gran parte dell'Italia. La perturbazione atlantica porta dal pomeriggio-sera di nuovo precipitazioni diffuse, anche temporalesche, su parte delle regioni settentrionali e sull'Alta Toscana, in trasferimento su gran parte del centro peninsulare e sulle regioni del versante tirrenico meridionale