Il Polo Nord magnetico si sposta e l'aeroporto di Linate cambia "nome"

Il Polo Nord magnetico "corre" rapidamente verso la Siberia e l'aeroporto di Linate a Milano deve adeguarsi di conseguenza. Cambierà infatti l’orientamento della pista di decollo e atterraggio dell’aeroporto, innescando tutta una serie di aggiornamenti che coinvolgeranno decine di compagnie aeree. Dal 30 novembre la striscia d’asfalto del city airport lombardo non avrà soltanto un nuovo "nome", ma richiederà la modifica dei documenti di volo consultati dai piloti, delle mappe aeronautiche, delle procedure di avvicinamento e di attività in caso di nebbia. La notizia, confermata da Enav al Corriere della Sera, è stata riportata nell'Aeronautical information publication pubblicato dalla stessa Enav, società che in Italia dirige il traffico aereo.

Il Nord magnetico e il Nord geografico Agli estremi delle piste degli aeroporti di tutto il mondo sono visibili dei grossi numeri che indicano l’orientamento rispetto al Polo Nord magnetico. Servono a semplificare il lavoro dei piloti, i quali, al di là della tecnologia, possono usare la classica bussola per un corretto allineamento alla pista. Ma quali sono le differenze tra il Nord magnetico e il Nord geografico? Mentre il secondo è fisso all’estremità settentrionale dell’asse terrestre, il primo si sposta costantemente di 37-72 chilometri all’anno facendo variare anche la bussola per effetto di quel "movimento". Per questo motivo, secondo le norme internazionali Icao (l’agenzia Onu per l’aviazione civile), le piste nel mondo ogni tanto hanno bisogno di essere "rinominate" con due nuovi numeri per meglio riflettere il cambiamento. leggi anche Manovra, spunta l’aumento della tassa d’imbarco dei voli

Cosa cambierà all'aeroporto di Milano Linate Dal 30 novembre gli estremi della pista dell’aeroporto passeranno dagli attuali 18/36, dove il 18 sta a Nord e il 36 a Sud dell’asfalto, a 17/35, spiega ancora il Corriere della Sera. Una novità che, oltre all'uso di circa 100-150 litri di colore bianco per rifare le cifre, porterà al cambio della segnaletica che dal terminal porta alla striscia d’asfalto principale. Nel bollettino dell’Enav viene anche spiegato sarà necessaria la revisione dei sentieri strumentali per il decollo e l’atterraggio e delle procedure di avvicinamento strumentale, oltre all'"aggiornamento della carta dell’aerodromo" della "mappa delle procedure in condizioni di bassa visibilità",dell’"aggiornamento delle carte ostacoli di aerodromo" e delle mappe dei parcheggi nei piazzali di sosta. leggi anche Paura di volare? Ecco i consigli della compagnia Vueling per superarla