Femminicidio Casoli, giudici inglesi negano estradizione del compagno

Non è stata ancora concessa dai giudici della Westminster Court di Londra l’estradizione di Michael Dennis Whitbread, il cittadino britannico di 74 anni, accusato dell'uccisione della sua compagna, la 66enne Michele Faiers, nell'abitazione di Casoli, in contrada Verratti, in provincia di Chieti. All'uomo è stato chiesto se volesse tornare in Italia per affrontare il processo e lui si è opposto. Nel frattempo una nuova e più approfondita audizione è già stata fissata per il prossimo 26 febbraio, quando arriveranno dalla procura di Lanciano (Chieti), anche gli atti giudiziari tradotti e sarà quella l'udienza decisiva per capire se Whitbread potrà essere processato per omicidio in Italia.