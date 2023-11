Inchiesta sulle cooperative, moglie di Soumahoro a gip: “Io innocente”

Politica

L'inchiesta della procura di Latina va avanti da metà novembre e il clamore mediatico che ha colpito l'attivista dei diritti dei migranti aumenta di intensità man mano che le indagini portano alla luce i dettagli della vicenda, in cui non risulta indagato e di cui si è sempre dichiarato estraneo. Sotto la lente della magistratura sono invece finiti Marie Terese Mukamitsindo, la suocera del deputato, insieme ai figli Michel Rokundo e Liliane Murekatete, moglie del parlamentare

Per gli inquirenti, c'erano due società-schermo, sostanzialmente fittizie - il Consorzio Aid e la Jambo Africa - che avrebbero emesso fatture per "operazioni inesistenti" ed effettuato anche bonifici verso l'estero. E poi c'era la coop Karibu, che quelle fatture le avrebbe messe nei libri mastri e dichiarate come spese per evadere il fisco e giustificare la richiesta di finanziamenti pubblici per l'accoglienza e l'assistenza ai migranti, che però, secondo quanto riportato da loro stessi vivevano in condizioni di grave disagio