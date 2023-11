Morto a 111 anni in Calabria il secondo uomo più longevo d'Italia

Si è spento nella sua Simbario, paesino delle Serre vibonesi, Vincenzo Nardi, per molti ormai "il nonnino della Calabria". Il suo ultimo compleanno lo aveva festeggiato lo scorso 14 ottobre

È morto a 111 anni il secondo uomo più longevo d'Italia. Si è spento nella sua Simbario, paesino delle Serre vibonesi, Vincenzo Nardi, per molti ormai "il nonnino della Calabria". Il suo ultimo compleanno lo aveva festeggiato lo scorso 14 ottobre. Nato il 1912, la sua vita è stata un percorso tra gli eventi più significativi della storia contemporanea: due guerre mondiali, regime fascista, nascita della Repubblica e via via sino ai nostri giorni.