Omicidio Marisa Leo, murale dedicato alla donna cancellato a Marsala

Il post dell’artista

"Il mio dipinto, diventato per tutti un simbolo contro le violenze è stato eliminato in questi giorni", ha scritto Fabio Ingrassia su Facebook. "Non sono deluso perché hanno distrutto una mia opera, che con tanto lavoro e amore avevo realizzato. Sono deluso, anche se spero sia stata opera di qualche ragazzino". Il murale era stato realizzato con materiale adesivo biodegradabile.