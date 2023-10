Barcolana, lo skipper Milos Radonjic arrestato per traffico di droga

L'operazione congiunta tra la Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste è avvenuta pochi giorni prima della regata, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso dal Distretto Est di New York

La Polizia di Frontiera Marittima e la Squadra Mobile di Trieste hanno arrestato Milos Radonjic, lo skipper montenegrino di Maxi Jena, un racer di 24 metri tra i favoriti della Barcolana, la regata più numerosa al mondo. L'arresto è avvenuto giorni prima della regata, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso il 15 settembre scorso dal Distretto Est di New York per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.