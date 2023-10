Europarlamentare di FdI Fidanza patteggia 1 anno e 4 mesi

Quest'oggi il gip di Milano Stefania Donadeo ha ratificato il patteggiamento a un anno e 4 mesi per l'europarlamentare Carlo Fidanza . Per l'esponente di Fratelli d'Italia, insieme al deputato dello stesso partito Giangiacomo Calovini, indagati entrambi per corruzione, pena sospesa senza interdizione dai pubblici uffici.

La vicenda

Le indagini della procura milanese avevano appurato come le dimissioni del consigliere comunale di Brescia Giovanni Acri fossero arrivate per far posto a Giangiacomo Carlovini, ritenuto appartenente alla corrente politica di Carlo Fidanza. In cambio Acri avrebbe ottenuto l'assunzione del figlio nello staff dello stesso eurodeputato. L'inchiesta è un filone autonomo rispetto all'indagine per finanziamento illecito e riciclaggio aperta lo scorso autunno e scaturita dall'indagine giornalistica di Fanpage anche su presunti fondi neri per la campagna elettorale di Fdi per le ultime amministrative milanesi.