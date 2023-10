Giocava gli stessi numeri da tempo e alla fine la fortuna lo ha premiato. Ha puntato 1,5 euro in una ricevitoria di Senigallia e ha azzeccato quattro numeri più il superstar. Ha vinto 37.045 euro, ma Gianluigi- un senzatetto di origini pugliese, che molti chiamano Cassano per l’accento barese - teme di non poter incassare la somma.

"Voglio rimanere invisibile"

"Per ritirarli serve la tessera sanitaria ma non ce l’ho" racconta l'uomo al Corriere Adriatico. "Ho solo un vecchio codice fiscale che non va bene, serve quello che c’è nella tessera sanitaria". Poi aggiunge: "Non ho più bisogno di nessuno questi soldi me li gestirò da solo. Voglio continuare a rimanere invisibile". A portargli fortuna la tabaccheria di Massimo Severi nel centro storico di Senigallia. "Sono contento siano andati a lui " dichiara Severi "ne ha bisogno perché ogni tanto dorme sulle panchine poi alla Caritas, si arrangia con quello che riesce a trovare".