Il logo che raffigura due buoi uno davanti all'altro non è stato copiato dal marchio della Red Bull e potrà continuare a essere usato. La direzione generale per la tutela della proposta industriale del ministero delle Imprese e del made in Italy ha infatti respinto l'opposizione del colosso dell'energy drink alla registrazione del marchio

Due buoi uno di fronte all’altro con sotto il segno rosso dell’aratro. Il marchio, della cantina sarda Muggittu, non è stato copiato dalla Red Bull e potrà continuare a essere usato. L’azienda vinicola di Mamoiada, nel Nuorese, ha vinto la battaglia legale contro la multinazionale austriaca titolare del marchio della bevanda energetica, che accusava di "violazione del marchio e di concorrenza sleale". Secondo la Red Bull, infatti, la cantina aveva copiato il famoso logo con i due tori, inserendolo sulle etichette dei vini. Ma la direzione generale per la tutela della proposta industriale del ministero delle Imprese e del made in Italy ha respinto l'opposizione del colosso dell'energy drink alla registrazione del marchio e così il logo potrà continuare a essere usato per i vini "Muggittu Boeli".