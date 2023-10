Milano, morta la donna investita ieri da una moto

La dinamica

Intorno alle 18.30 di ieri, l'84enne stava attraversando la strada, non sulle strisce pedonali, in via Fratelli Bronzetti, nella zona della stazione di Milano Dateo, quando una moto, guidata da un 22enne, l'ha investita. L'anziana è stata prontamente trasferita all'ospedale Niguarda in codice rosso, ma questa mattina è spirata. Anche il giovane conducente della moto è stato portato in ospedale, ma per lui sono state evidenziate solo ferite lievi.