Un uomo è morto accoltellato e due sono rimasti feriti, uno per un colpo di pistola, a seguito di una rissa tra due gruppi di persone a Sesto San Giovanni (Milano), in via Pisa. A quanto emerso, si potrebbe trattare di un "regolamento di conti" in materia di stupefacenti, data la scelta del luogo: una strada chiusa alle spalle del cimitero, dalla quale alcuni testimoni hanno visto fuggire un gruppo di uomini con in mano delle mazze da baseball. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

La prima ricostruzione

Si erano dati appuntamento per una contrattazione legata a dello stupefacente, poi il tentativo di rubare denaro o le stesse dosi, ha trasformato l'incontro "di affari" tra Sesto San Giovanni e Cologno Monzese in un violento scontro a colpi di coltello, pistola e bastone. Ad avere la peggio è stato un 30enne straniero, presumibilmente nordafricano, morto dopo aver ricevuto una coltellata alla gola. Ferito, ma non seriamente, un secondo giovane, raggiunto a un polso da un colpo di arma da fuoco. È stato brutalmente picchiato un terzo uomo, trasferito in ospedale con traumi e contusioni in tutto il corpo, presumibilmente dopo essere stato colpito con una mazza da baseball, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica degli eventi e l'identità dei partecipanti sono al lavoro i carabinieri del Comando Provinciale di Milano.