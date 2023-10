Si riunisce il nucleo cybersicurezza: situazione di massima allerta

Nella riunione di ieri il nucleo per la cybersicurezza si è concentrato su: "L'attuale stato della minaccia cyber alla luce della situazione internazionale in atto"

Si è riunito ieri il Nucleo per la cybersicurezza, istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a cui partecipano tutte le amministrazioni con competenze in ambito cyber. "Nel corso della riunione - informa l'Acn - in considerazione dell'importanza che tutti gli attori dell'ecosistema digitale operino prestando la necessaria attenzione ai profili di sicurezza cibernetica, è stato anche valutato l'attuale stato della minaccia cyber alla luce della situazione internazionale in atto".