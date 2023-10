Maltempo, allerta arancione in Emilia-Romagna, Liguria e Toscana

È stata diramata, per le prossime ore, un’allerta arancione per il maltempo che riguarda Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna . L’area dell’Appennino emiliano, causa criticità idrogeologica, rientra nell’allerta dalla mezzanotte di oggi a quella di domani. In particolare, sono interessati i rilievi del Piacentino, del Parmigiano, del Modenese e del Reggiano. A predisporre il provvedimento l'Arpae e la Protezione civile regionale che hanno anche previsto un'allerta gialla che comprende tutto il resto della regione causa temporali, vento forte sulle alture e criticità sulla costiera sui litorali.

Le previsioni per domani in E-R

Per domani 19 ottobre, secondo gli esperti, sono previste correnti umide sud-occidentali che potranno causare "precipitazioni consistenti già dal primo mattino sul settore occidentale della regione, per poi estendersi anche al resto del territorio”. Le piogge più intense sono attese sugli Appennini occidentali mentre, in serata, è previsto "sul crinale degli Appennini centro-occidentali anche un rinforzo da sud-ovest dei venti di burrasca moderata”. Sotto costa, infine, le condizioni del mare possono generare “localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale".

La situazione in Liguria

Anche per la Liguria è stata diramata un’allerta maltempo, passata nelle ultime ore da gialla ad arancione. Arpal prevede il momento più critico causa temporali a partire dalle 21 di oggi e, al momento, fino alle 7 di domani mattina.

Toscana, codice arancione nell’area del nord-ovest e del Valdarno

Tempo in peggioramento anche in Toscana dove una perturbazione interesserà gran parte della regione fino al fine settimana. La protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice arancione causa temporali forti e rischio idrogeologico dalla mezzanotte di oggi e fino alle 14 di domani, interessando in particolar modo la Toscana nord-occidentale, sia costa che aree interne, oltre al Valdarno inferiore. Le precipitazioni si intensificheranno, a partire dalle zone di nord-ovest, già in serata, con un peggioramento previsto anche giovedì.