Incidente nel Bellunese, camion investe un cervo: morto l'autista

In provincia di Belluno un uomo è morto dopo aver investito un cervo, mentre era alla guida di un camion. Anche l’animale è morto nello schianto. L'incidente è avvenuto questa mattina a Marziai, lungo la provinciale 1, nel comune di Quero Vas. Il mezzo si è rovesciato andando fuoristrada dopo aver investito il cervo, che è finito nella cabina di guida. Coinvolta parzialmente anche un'altra auto, il cui autista è rimasto illeso. I vigili del fuoco arrivati da Feltre e Belluno con l'autogru, hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto i carabinieri per i rilievi.