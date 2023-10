Al Museo Egizio di Torino gratis, l'obiettivo entro il 2028

Il progetto rientra in una serie di iniziative promosse in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario che si terranno nel 2024

Il Museo Egizio come il British Museum. Il direttore Christian Greco, ieri, ha stupito tutti durante un'audizione in Comune fissando un nuovo ambizioso obiettivo per il più importante museo di Torino: entro massimo quattro anni l'ingresso dovrà essere gratuito in stile British Museum. Greco insieme alla presidente Evelina Christillin ha parlato di questa prospettiva per il futuro a ridosso di quello che è un grande appuntamento per il Museo Egizio, ovvero i festeggiamenti per il bicentenario che si terranno nel 2024.

I musei più importanti del mondo

L'ingresso gratuito all'interno dei musei in alcune realtà all'estero è già realtà e permetterebbe a tutti i torinesi di accedere, senza alcuna distinzione di possibilità economiche, al patrimonio culturale dell'Egizio. Il British Museum è già così e a Madrid tutti possono vedere le opere in esposizione al Museo Reina Sofia - compreso Guernica - gratuitamente in alcune fasce di orario.