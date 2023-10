Stalking, minacce a Ilaria Cucchi, indaga pm Roma

La senatrice dell’Alleanza Verdi-Sinistra, sorella di Stefano, a piazzale Clodio per presentare querela: “Presa di mira per la mia attività politica”

La senatrice di Alleanza Verdi-Sinistra Ilaria Cucchi è stata ascoltata oggi in procura, a Roma, in relazione a un'indagine per stalking aperto dopo una sua denuncia. Ad ascoltarla il pm Delio Spagnolo. Secondo quanto si apprende, alla sorella di Stefano Cucchi, il geometra 31enne deceduto nell'ottobre del 2009 all'ospedale Pertini dove era finito dopo un pestaggio subito in caserma da parte di alcuni carabinieri che lo avevano arrestato per spaccio di droga, sarebbero arrivate alcune minacce, anche al suo indirizzo di posta istituzionale. Le indagini sono state delegate alla polizia.

Le dichiarazioni

In questi anni di battaglie sono stata più volte vittima di insulti, anche terribili, ma mai di minacce alla mia vita e, addirittura, a quella dei miei figli". Così all'AGI Ilaria Cucchi dopo essere stata ascoltata dai magistrati romani in merito ad un fascicolo per stalking che la vede come parte lesa. "Sono preoccupata ma confido nel lavoro della polizia postale e della magistratura che da subito si sonoallertate", aggiunge la sorella di Stefano Cucchi.