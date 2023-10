Preside scuola elementare non trova cellulare e fa ispezionare zaini

Sindaco, come è venuto a conoscenza dell’accaduto?

“Sono stati proprio i genitori dei bambini interessati a raccontarmi quanto era successo nella scuola il giorno prima. Il dirigente scolastico era in visita in uno dei plessi in cui ha la reggenza, e non trovava il cellulare. A quel punto, convinto di averlo portato con sé, ha chiesto a tutti i bambini presenti di aprire gli zaini per controllare che non fosse finito lì”.



E perché il cellulare del dirigente poteva essere custodito nella zaino di un bambino di 7, massimo 8 anni?

“Lui era convinto, mi hanno spiegato i genitori, di averlo lasciato in uno dei bagni della scuola. Si era fatto l’idea che un bambino lo avesse trovato e poi nascosto nello zaino. Dubitava della parola dei piccoli”.



E così è entrato prima nell’aula della seconda elementare e poi in quella della terza...

“Si, ha chiesto a quel punto alle maestre e ai bambini di controllare negli zaini. Ma una maestra, hanno raccontato i bambini, si è rifiutata . E pure una bambina di 7 anni ha chiaramente detto che non lo avrebbe fatto”.



Cosa le hanno chiesto i genitori?

“Mi hanno chiesto un incontro per fare il punto e capire quali fossero i passi necessari per sollevare la questione. Abbiamo redatto un documento in cui hanno messo nero su bianco l’accaduto e in quel documento hanno evidenziato anche altre problematiche della scuola. Io ho inviato il documento al ministro Valditara, al presidente della Regione e al direttore dell’ufficio scolastico regionale. Adesso la frattura è insanabile. Chiediamo l’allontanamento del dirigente".



Il preside ha incontrato i genitori?

“Il preside aveva indetto una riunione di mezz’ora nella scuola ma non è andato nessuno. Non hanno ritenuto che fosse il giusto interlocutore. Non aveva e non ha chiesto scusa e di fatto ha dubitato della buonafede dei figli”.



Ma alla fine il cellulare è stato ritrovato?

“Il colmo è che il cellulare si trovava nell’altro plesso”.