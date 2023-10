Milano, turbativa d'asta sulla Biblioteca europea: indagato Boeri

C'è anche l'architetto Stefano Boeri fra gli indagati in una inchiesta della procura di Milano in relazione al progetto della biblioteca europea di informazione e cultura Beic. L'accusa ipotizzata è turbativa d'asta. La struttura dovrebbe sorgere nell'area di Porta Vittoria. La Guardia di Finanza sta effettuando perquisizioni e sequestri di materiale informatico. Nel registro degli indagati c'è inoltre Raffaele Lunati, l'architetto che si è aggiudicato il progetto: Boeri, archistar conosciuta in tutto il mondo anche per la realizzazione del Bosco Verticale, faceva invece parte della commissione giudicatrice. Altro nome sotto la lente degli inquirenti è quello di Cino Zucchi, architetto milanese anche lui parte della commissione.