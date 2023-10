Sabato 14 e domenica 15 ottobre 2023 tornano anche in Toscana, per la dodicesima edizione, le Giornate Fai d'Autunno

Tornano per la dodicesima edizione le Giornate Fai d'Autunno, in programma il prossimo week end, sabato 14 e domenica 15 ottobre. Sono 350 le città italiane coinvolte, rendendo possibile la visita di oltre 700 luoghi, spesso inaccessibili, in Toscana saranno 26: scopriamo quali.

Firenze

Nel capoluogo toscano si potrà ammirare Casa Capponi, palazzo storico di Firenze sul Lungarno Soderini in Oltrarno, zona ricca di gioielli architettonici, botteghe di antiquariato e artigianato, aperto sabato e domenica dalle 10 alle 17. Si potrà ammirare anche Palazzo Capponi, sede della Croce Rossa Italiana, in Borgo San Frediano, visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 17. Nello stesso orario si potrà visitare Villa Kraft e Villa Pecori Giraldi, chiamata villa di Rimorelli, dal nome del rio che scorre sul retro dell'edificio appena fuori dal centro storico di Borgo San Lorenzo.

Arezzo, Pisa, Prato, Massa-Carrara, Grosseto

A Grosseto, lungo il litorale di Scarlino, all'inizio del sentiero panoramico che conduce alle bellissime Cala Martina e Cala Violina, c'è luogo magico: Terra Rossa. Un piccolo paradiso con una vista mozzafiato che dalle sue colonne di pietra e mattoni si perde fino all'Isola d'Elba, visitabile sabato e domenica dalle 11 alle 17. A Pisa, quartiere San Francesco, si collocano due tra le principali opere dell'architetto Massimo Carmassi: il Teatro Giuseppe Verdi ed il complesso di San Michele in Borgo, che si potranno visitare solo sabato nei turni 10-13.30 / 14 - 19. Sabato dalle 10 alle 17 è l'orario di visita per il Vecchio Ospedale di Prato che si trova nell'area sud-ovest delle Mura trecentesche cittadine fra il Bastione S. Giusto e Porta al Leone. Ad Arezzo ci sarà un percorso speciale dedicato a Castiglion Fiorentino: sabato dalle 15 alle 17 e domenica in due turni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. A Massa Carrara invece, dalle 10 alle 17 sabato e domenica, si potrà visitare il rifugio antiaereo della Martana.

Lucca

Diversi i luoghi da scoprire a Lucca, partendo dalla chiesa e il museo di San Cassiano di Controne (domenica dalle 10 alle 17), a Vetriano, sabato dalle 14.30 alle 18 e domenica dalle 11.30 alle 18 si potrà visitare invece il bellissimo Teatrino. Da non perdere la visita a Borgo a Mozzano (sabato e domenica in due turni 09.30 - 12 / 14 - 17). A pochi metri dalle mura di Lucca sorge invece il Il Castello di Nozzano (sabato 09.30 - 12/ 14 - 16.30, domenica 09.30 - 12 / 14 - 18), in centro ecco invece la Gipsoteca Passaglia (sabato 14-18, domenica 09.30 - 12 / 14 - 18), mentre a Pietrasanta troviamo il Museo dei Bozzetti (sabato e domenica 10.30 - 12.30 / 15 - 17).

Livorno, Siena, Prato

Domenica dalle 10 alle 18.30 porte aperte nel borgo di Suvereto, provincia di Livorno, dove si potrà visitare anche la Cantina Petra (10 - 12 / 14 - 18). Spostandoci a San Gimignano (Siena) ammiriamo Torre e Casa Campatelli (sabato e domenica 10.30 - 19), qualche chilometro più in là invece si trova Torrita di Siena (sabato e domenica (10-16.30). Sabato e domenica dalle 10 alle 17 a Prato è visitabile l'Itis T. Buzzi, stessa provincia per ammirare il Palazzo Vaj (sabato e domenica 10 - 17.30).

Pistoia

Pistoia è tra le province più attive in questa due giorni, a Lamporecchio sabato dalle 09.30 alle 18 si parla di olio in Racconti dal Frantoio, a Ponte Buggianese si potranno ammirare sabato dalle 09.30 alle 18 e domenica dalle 09.30 alle 12, le opere di Pietro Annigoni. nello stesso comune spazio alla poesia con Versi in Giardino presso il giardino di Paola (domenica 09.30 - 12:30 / 15 - 17:30). Visita guidata al borgo di Serravalle Pistoiese invece sabato (14.30 - 17.30) e domenica (09.30 - 18.30).