Genova, bruciano 14 scooter: danni a palazzo università

Un incendio è divampato la scorsa notte in stradone Sant'Agostino, nel centro storico di Genova, davanti alla facoltà di Architettura. Le fiamme hanno distrutto 14 scooter e danneggiato l'ateneo e la facciata di un palazzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e la polizia di Stato. Le fiamme hanno mandato in frantumi i vetri della sede universitaria e del palazzo di fronte. Da chiarire le cause del rogo, quella del gesto doloso sarebbe al momento la pista più accreditata.