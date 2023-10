Trieste, "Arca" di Furio Benussi vince la Barcolana numero 55

Lifestyle

Tra le opere in mostra troviamo la celeberrima Napalm con la bambina vietnamita in fuga dal bombardamento mano nella mano con due mascotte dell’entertainment nel mondo contemporaneo. “Amo i graffiti. Amo questa parola. I graffiti per me sono sinonimo di meraviglia. Qualsiasi altro genere artistico in confronto è un passo indietro, non c’è dubbio” (Bansky)