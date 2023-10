Milano Wine Week: programma ed eventi dell'edizione 2023

Torna per la sesta edizione la Milano Wine Week 2023, in programma dal 7 al 15 ottobre, dove gli amanti del vino si incontreranno nella manifestazione non fieristica dedicata al vino più grande d'Italia. Tra Masterclass, eventi e degustazioni, scopriamo quali sono i place to be di quest'anno.

Il programma

Si parte questa mattina alle 10.30 nel Superstudio Maxi, con la conferenza stampa di presentazione della Guida Slow Wine 2024, stesso luogo dalle 14.30 per la Walk Around Tasting in collaborazione con Slow Food. Da non perdere il brindisi di apertura ad accesso libero alle 18 in Piazza Tre Torri. In serata, dalle 18 alle 21, a Palazzo Bovara ecco un’altra Walk Around Tasting organizzato dal progetto Wine Icons. Domani dalle 11 alle 13 si terrà la conferenza stampa della guida Wine List, dalle 15 alle 21 degustazione di Wine List Italia in collaborazione con Signature Kitchen Suite. In serata ecco il party inaugurale di Terre d’Italia Carrefour aperto al pubblico. La nuova settimana si apre con la Masterclass di Wine Icons dalle 10 a Palazzo Bovara, dalle 10.30 alle 13 a Palazzo Castiglioni ecco la conferenza di MWW 2023, a seguire tavola rotonda Wine Agenda, alle 11.45 Masterclass a Palazzo Bovara per operatori Consorzio Custoza, stessa location per la presentazione del nuovo disciplinare di produzione del Franciacorta dalle 15 alle 17. Dalle 18 alle 21 a Palazzo Castiglioni spazio per gli MWW Awards. Martedì 10 a Palazzo Bovara dalle 10 alle 21.45 si terranno diverse Masterclass, con particolare interesse per la regione Sardegna. Mercoledì 11 altra giornata di Masterclass, con lo showroom Signature Kitchen Suite in via Manzoni nel pomeriggio. Giovedì 12 ecco la conferenza stampa a Palazzo Bovara, alle ore 10.30, di Carrefour Italia, che organizzerà nello stesso luogo degustazioni dalle 17 alle 22. Venerdì 13 ottobre alle ore 15 ecco la Walk Around Tasting ‘Armonie senza tempo’, sabato ci saranno due turni a Palazzo Bovara, dalle 15 alle 18 e dalle 18 alle 21, dedicate alle Eccellenze europee del gusto, dalle 12 alle 21 degustazione Enoteca Italia della guida Vinibuoni d’Italia aperta al pubblico. Evento che si ripeterà anche domenica, insieme al Tasting Confagricoltura dalle ore 15 alle 21 a Palazzo Bovara dedicato ai produttori del Lazio.

Come partecipare

Per poter partecipare ai tantissimi eventi della Milano Wine Week, sarà necessario scaricare l'app Fever per poter acquistare i biglietti. Per rimanere aggiornati e prenotare quello che più ci interessa, è possibile consultare direttamente il sito https://feverup.com/it/milano con tutte le info sui prezzi, gli sconti e le modalità di ingresso.