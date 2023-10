Roma, incendio nel golf club di Guidonia che ha ospitato la Ryder Cup

Fiamme nel villaggio dove si è svolto il torneo in via Marco Simone, a Guidonia. Ad andare a fuoco, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbe un tendone. Sul posto vigili del fuoco e polizia, al momento non risultano feriti

Fiamme nel villaggio dove si è svolta la Ryder Cup, in via Marco Simone, a Guidonia. Ad andare a fuoco, secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, sarebbe un tendone. Sul posto vigili del fuoco e polizia. In base a quanto si apprende al momento non risultano feriti.