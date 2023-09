Strage di Alessandria, si indaga sui conti bancari del killer

La dinamica dell'accaduto

Per il momento i militari hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto: è emerso che Benzi ha commesso i primi due omicidi, quelli della moglie e del figlio, intorno alle 7.30. Poi l’uomo si è cambiato i vestiti e ha lasciato, con tutta probabilità a piedi, la sua casa per andare in piazza Divina Provvidenza. Arrivato alla Rsa dove era solito recarsi in visita quasi quotidianamente, ha raggiunto la suocera e poi con lei è sceso in giardino. Dopo pochi minuti l'ha colpita, uccidendola a coltellate. Ha poi rivolto la lama verso di sé, tagliandosi la gola.

Le indagini sulla situazione economica del killer

I carabinieri oggi incominceranno ad approfondire la situazione economica di Benzi, i suoi conti bancari, le carte dello studio di consulenza informatica. A partire dal biglietto lasciato in casa, sul tavolo della cucina. "Sono rovinato, non c’è via scampo. La colpa è soltanto mia”, ha scritto.