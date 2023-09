Giulianova, arresto cardiaco a 15 mesi: salvato da medici in vacanza

Dramma sfiorato per una coppia di tedeschi in vacanza a Giulianova. Il figlio, dopo un’intensa giornata al mare, ha avvertito un forte malessere ed è andato in arresto cardiaco. Per fortuna tra i turisti c'erano anche un medico e un anestesista e rianimatore che sono riusciti a salvare il piccolo

A 15 mesi va in arresto cardiaco e viene salvato in extremis in un albergo di Giulianova. Quella che poteva essere una tragedia si è trasformata in una vicenda a lieto fine grazie alla presenza, in albergo, di un medico e di un anestesista.

Il malore dopo una giornata al mare

Nonostante il bimbo avesse la febbre, i genitori lo hanno portato al mare, sotto il sole. Intorno alle 19.30, durante la cena il piccolo ha avuto un malore ed è sevnuto. In sala, per fortuna, tra i turisti, anche un anestesista e rianimatore che ha capito subito che il bambino era in arresto cardiaco. Con l'aiuto di un’altra dottoressa anche lei presente nella struttura alberghiera si è riusciti a rianimare il piccolo subito, che è stato poi trasferito prima all’ospedale di Giulianova e poi a quello di Teramo.