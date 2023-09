Giorgio Napolitano, l'ex Presidente è in condizioni di salute critiche

Politica

L’ art.59 della Costituzione italiana affida al presidente della Repubblica la possibilità di nominare come senatori a vita i “ cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”. A questi - che possono essere al massimo cinque - si aggiungono gli ex capi di Stato ancora in vita, che diventano senatori a vita di diritto. Attualmente, la carica è ricoperta da sei persone: Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre , a cui si aggiunge Giorgio Napolitano

Nel 1989 diventa rettore dell’Università Bocconi. Cinque anni dopo ne è presidente. Dal 1995 al 2004 è commissario europeo. Il 9 novembre 2011 viene nominato senatore a vita da Giorgio Napolitano. Pochi giorni dopo viene chiamato a subentrare a Silvio Berlusconi come presidente del Consiglio. Ha partecipato a vari think-tank internazionali in ambito economico ed è stato internal advisor per Goldman Sachs. Alle elezioni del 2013 si è presentato alla guida della coalizione Con Monti per l’Italia, di cui ha ricoperto il ruolo di presidente per meno di un anno