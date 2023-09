Terremoto Firenze, Curcio a Sky TG24: "Non risultano danni importanti"

Non risultano al momento danni rilevanti né feriti a seguito del terremoto registrato all'alba di oggi vicino a Marradi, in provincia di Firenze. Lo rende noto il capo dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio parlando ai microfoni di Sky TG24.

"Tanta paura, nessun ferito"

"Il sisma - spiega Curcio - si è verificato stamattina alle 5.10, con magnitudo di 4.8, proprio a cavallo delle province di Firenze e Forlì-Cesena, a 70 chilometri da Firenze e circa 50 da Forlì-Cesena. Non ci risultano danni importanti e particolari. Tanta paura, con gente scesa in strada per l'apprensione, ma non ci risultano feriti. Le verifiche continueranno per tutta la giornata. C'è stata qualche chiamata alle strutture operative, che si sono mobilitate fin da subito. Abbiamo preso contatti con le prefetture e con i Centri operativi delle due Regioni. Ricordo che questi sono i territori colpiti dall'alluvione: si tratta dei Comuni del'Emilia Romagna e della Toscana che sono stati oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza".