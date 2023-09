Migranti, ancora trasferimenti da Lampedusa: in mille lasciano hotspot

La visita a Lampedusa

Ieri mattina la premier Giorgia Meloni è stata a Lampedusa, dove ha accompagnato in visita la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la commissaria europea per gli Affari interni Ylva Johansson. Entrambe sono arrivate a bordo dell'aereo di Stato italiano, assieme a Meloni. Appena arrivata a Lampedusa, la premier ha rassicurato un gruppo di isolani che manifestavano, sulla volontà del governo di aiutarli ad affrontare l'emergenza in corso. "Ce la stiamo mettendo tutta, come sempre io ci metto la faccia". La protesta di alcune decine di cittadini, che hanno sbarrato la strada al convoglio di auto, ha vissuto qualche momento di tensione. Dopo il breve colloquio con Meloni, i cittadini hanno liberato il passaggio. Poi la visita all'hotspot in contrada Imbriacola, per circa 10 minuti, prima di proseguire al molo Favaloro, dove ogni giorno sbarcano centinaia di migranti. Qui il gruppo istituzionale si è soffermato davanti alle decine di barchini ormeggiati davanti alla banchina, il "cimitero dei barchini", come viene chiamata questa distesa di imbarcazioni di legno o alluminio.