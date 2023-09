Bergamo, donna di 39 anni muore il giorno prima del matrimonio

Malata da tempo, voleva coronare il suo sogno di sposarsi. Sara Viscardi, di Riva di Solto, in provincia di Bergamo, è morta a soli 39 anni il giorno prima delle nozze stroncata da un tumore. E’ stata sepolta in Sicilia con indosso l’abito da sposa.

I genitori di Sara: aveva deciso di sposarsi ugualmente

Dovevano essere giorni felici per la famiglia Viscardi. Sara stava per sposare Francesco Campanella, di 43 anni, originario di Patti, in provincia di Messina. Ed è proprio in questo paesino siciliano che si sarebbero sposati l'1 settembre. La malattia ha preso il sopravvento e Sara non ce l’ha fatta a raggiungere lo sposo sull’altare. "Sono stati giorni da incubo di fronte al peggioramento delle condizioni di nostra figlia, che aveva scoperto mesi fa di avere un tumore" confessano i genitori, Patrizia e Marcello a L'Eco di Bergamo. "Aveva però deciso di sposarsi ugualmente, anche perché le sue condizioni sembravano stabili. Invece è tutto precipitato rapidamente".