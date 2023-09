Terremoto in Marocco, Palazzo senatorio di Roma si illumina di rosso

Sul palazzo del Comune di Roma è stata proiettata una bandiera del Paese colpito dal devastante sisma nella notte tra l'8 e il 9 settembre, rossa con un pentagramma verde al centro. Un modo per rendere omaggio alle migliaia di vite umane stroncate dal sisma. Una iniziativa in collaborazione con Acea

Il Comune di Roma, in collaborazione con Acea, ha espresso solidarietà al popolo del Marocco, dopo il violento terremoto che ha colpito il Paese nella notte tra l'8 e il 9 settembre. Palazzo senatorio è stato infatti illuminato con la proiezione della bandiera del Marocco, rossa con un pentagramma verde al centro. Un modo per rendere omaggio alle migliaia di vite umane stroncate dal sisma, che aumentano di ora in ora. La città di Roma ha voluto testimoniare la vicinanza ai familiari delle vittime, ai feriti e a tutto il popolo marocchino.