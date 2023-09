Messina, operaio muore cadendo da un ponteggio

L'incidente in un cantiere edile. La vittima è un uomo di 54 anni deceduto sul colpo. Un'altra vittima in Calabria

Tragedia nel Messinese, dove un operaio 54enni, M.T., è morto sul lavoro a causa della caduta da un ponteggio in un cantiere edile privato a Scala Torregrotta. Sull'incidente indagano i carabinieri della stazione di Fondachello. Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto soltanto accertare il decesso dell'uomo, che è morto sul colpo dopo un impatto violentissimo. Sono in corso, scrive Il Giornale di Sicilia, indagini e gli accertamenti sulla situazione lavorativa dell'operaio: bisognerà infatti verificare la presenza o meno di tutti i requisiti di sicurezza.

Un altro morto in Calabria

Quello del Messinese non è l'unico caso di morte sul lavoro registrato oggi: un operaio di 48 anni è morto a Lamezia Terme, in Calabria, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dell'area industriale ex Sir. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118: gli operatori e il medico si sono adoperati in tutti i modi per tentare di rianimare il 48enne ma non c'è stato nulla da fare.