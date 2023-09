Morto Gaetano Burioni, era il padre del virologo Roberto

Chi era Gaetano Burioni

Gaetano Burioni per 30 anni è stato medico di famiglia a Fermignano (Pesaro). Andato in pensione nei primi anni duemila, è nato nel 1929 a Casteldelci. Laureato in medicina all'università di Modena, si è poi specializzato in Pediatria e in igiene all’Università di Pisa. Dal 1969 al 2000 è stato medico di famiglia a Fermignano. Gaetano Burioni è morto all'ospedale San Raffaele di Milano.