Previsioni meteo, da lunedì ritorna il caldo estivo

Domina l'anticiclone sub-tropicale che in queste ore si sta rinforzando ulteriormente. Giornate in settimana con cielo in prevalenza sereno su gran parte delle regioni, soltanto su Calabria e Sicilia la nuvolosità sarà più presente, a tratti pure compatta sull'isola, ma non produrrà precipitazioni degne di nota. I venti soffieranno debolmente da nord, le temperature non subiranno sostanziali variazioni.