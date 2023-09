Lamezia Terme, operaio investito mentre regola traffico: morto 24enne

L'incidente

L'impatto si è verificato all'altezza di un restringimento di carreggiata, istituito per consentire lavori di rifacimento dell'asfalto. La vittima era residente a San Pietro Apostolo e lavorava per un'impresa che svolge servizi stradali per conto dell'Anas. Il conducente della vettura che ha investito l'operaio si è fermato per soccorrere il giovane. La sua posizione è adesso al vaglio di carabinieri e polizia stradale che stanno svolgendo le indagini sotto le direttive della procura della Repubblica di Lamezia Terme. Si sta valutando, in particolare, la velocità con cui stava procedendo il conducente dell'auto e se fossero stati attuati in maniera corretta le segnalazioni di un precedente incidente e del restringimento di carreggiata per i lavori.