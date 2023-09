Women in cinema Award, l'appello: "Fermiamo la violenza di branco"

Il premio, curato e prodotto dalla conduttrice ed attivista Claudia Conte, quest’anno è dedicato all’eliminazione della violenza di genere, ed è stato conferito a Ilaria Capua. “La nostra associazione da anni monitora i casi di violenza di genere giovanile, i numeri sono impressionanti, occorre intervenire, solo attraverso la cultura, la formazione e l’educazione sentimentale sarà possibile superare il tremendo gap strutturale della violenza di genere”, dice Anita Falcetta, Presidente di Women of change Italia

“Fermiamo la violenza di branco con l’educazione sentimentale”: è l’appello alla prevenzione e responsabilità sociale per l’eliminazione della violenza di genere tra i giovani lanciato da Anita Falcetta, Presidente di Women of change Italia, al Women in Cinema Award.

“La nostra associazione da anni monitora i casi di violenza di genere giovanile, i numeri sono impressionanti, occorre intervenire, solo attraverso la cultura, la formazione e l’educazione sentimentale sarà possibile superare il tremendo gap strutturale della violenza di genere”, dice. Il premio, curato e prodotto dalla conduttrice ed attivista Claudia Conte, ideato con Angela Prudenzi e Cristina Scognamiglio, quest’anno è dedicato all’eliminazione della violenza di genere, è stato conferito a Ilaria Capua il 5 settembre.