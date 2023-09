Unint, alla guida Mariagrazia Russo: è la seconda rettrice nel Lazio

La professoressa Mariagrazia Russo è diventata Rettrice dell’Università degli Studi Internazionali di Roma - Unint. Con lei sono 11 le donne a guidare un ateneo tra gli 85 partecipanti alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) nella quale è preponderante la componente maschile. Con oltre 160 pubblicazioni in più lingue, invitata come relatrice a congressi in varie nazioni nel mondo (dalla Cina all’Angola, dalla Francia al Portogallo, da Capo Verde al Brasile), formatasi alla Sapienza di Roma e alla Sorbonne di Parigi, la nuova Rettrice è anche Presidente dell’Associazione Italiana di Studi Portoghesi e Brasiliani (Aispeb) che raccoglie tutti i docenti universitari di lusitanistica. “Sono davvero lieta e grata per questa nomina e per le grandi responsabilità che essa comporta” dice. “Come è normale che sia, alle donne, così come agli uomini, può e deve essere riconosciuto il giusto ruolo per i meriti acquisiti. È un processo lento ma che in alcuni ambienti, come nella mia Università, si sta affermando senza difficoltà”.