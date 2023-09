Quarto, dà fuoco a una donna dopo lite condominiale: arrestato 53enne

L'uomo, fermato per tentato omicidio aggravato per futili motivi, ha cosparso la 48enne con un liquido infiammabile e le ha dato fuoco con l'accendino. La donna è stata soccorsa e portata all'ospedale Cardarelli di Napoli

Ha cosparso un liquido infiammabile addosso a una donna e le ha dato fuoco con un accendino, il tutto dopo una lite per dissidi condominiali. È quanto avvenuto oggi in via De Gasperi, a Quarto (Napoli), dove sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato per tentato omicidio aggravato da futili motivi, F. R., 53enne già noto alle forze dell'ordine. La donna, 48 anni, ha riportato ustioni diffuse sul corpo, trasportata presso ospedale Cardarelli di Napoli è in attesa prognosi. In fiamme anche la sua auto.