Vische, incastrato con la testa nel finestrino: morto bimbo di 5 anni

Tragedia a Vische, nel Torinese, dove un bambino di cinque anni è morto dopo essere rimasto con la testa incastrata nel finestrino di un’Ape. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13 in un terreno agricolo di proprietà del padre del piccolo, che è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita, dove è deceduto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, il bimbo sarebbe morto a causa di una lesione alla base del collo dopo essere rimasto incastrato nel finestrino del veicolo. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.