Sapri, morto annegato il padre dell'influencer Gian Maria Sainato

Il corpo dell'uomo, 62 anni, è stato notato da un bagnante questa mattina facendo scattare l'allarme. La vittima, Andrea Sainato, barbiere, era il padre di Gian Maria, noto soprattutto per la partecipazione all'ultima edizione de l'Isola dei Famosi

Tragedia questa mattina nel mare di Sapri, provincia di Salerno, dove un uomo di 62 anni, residente del posto, è morto. Si tratta di Andrea Sainato, padre dell'influencer 28enne Gian Maria Sainato, noto per aver partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi.

I tentativi di soccorso

Il corpo dell'uomo è stato notato da un bagnante che ha fatto scattare l'allarme. Immediatamente recuperato e portato sulla spiaggia, il 62enne era già morto malgrado il tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. La vittima, barbiere di professione, si era tuffata in acqua nonostante il mare mosso. Non si esclude che possa essere stata colta da malore per lo sforzo di rientrare a riva.