Salerno, trovata carcassa di uno squalo vacca sulla spiaggia a Sapri

Si è spiaggiata questa mattina a Sapri, in provincia di Salerno, la carcassa di uno squalo "Hexanchus", noto anche come squalo vacca. Si tratta di un pesce di grosse dimensioni che nuota a grandi profondità e che può pesare fino a 600 chili. L'esemplare rinvenuto oggi è stato trasportato dalle correnti fino ad arrivare sul lungomare del Cilento, in pieno centro cittadino, provocando inizialmente allarme e poi curiosità tra cittadini e bagnanti.