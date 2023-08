Bolzano, 58enne ha malore mentre guida: salvato dal figlio di 7 anni

La vicenda

E' successo il giorno di ferragosto, intorno alle 17, in via Milano: improvvisamente l'uomo si è accasciato sul volante. Il bambino, seduto al suo fianco, ha avuto la prontezza di togliere il piede del padre dall'acceleratore, schiacciando invece con la mano il pedale del freno. A quel punto, dopo che l'auto si è fermata bruscamente, il piccolo ha anche tirato il freno a mano riuscendo così ad evitare un incidente. Poi, il bambino ha allertato il 112 recuperando lo smartphone del padre, ancora privo di conoscenza. Infine ha comunicato il luogo dell'incidente agli operatori che, nonostante la giovane voce dall'altro lato, hanno subito dato credito all'allarme inviando soccorsi e forze dell'ordine sul posto.

Le condizioni del 58enne

L'uomo è stato rianimato sul posto e trasportato all'ospedale San Maurizio. Oggi è fuori pericolo. "Quello che conta di questa storia - sottolinea la madre del bambino - è l’atteggiamento che dobbiamo avere verso gli smartphone. Non dobbiamo descriverli come il male assoluto ai nostri figli ma spiegare loro che possono essere strumenti efficaci per molte azioni positive". La donna ha insegnato al bambino cosa fare in caso di emergenza, ad esempio con l'occasione data da un film visto assieme, sottolineando gli atteggiamenti sullo schermo che possono salvare una vita.