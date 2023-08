Telelaser Trucam vede chi rallenta per l'autovelox, ecco come funziona

Non basterà rallentare in tempo utile prima dell'autovelox perché adesso c'è il nuovo metodo in sperimentazione

Niente più strategie. Non basterà rallentare in tempo utile prima dell'autovelox perché adesso c'è il nuovo metodo in sperimentazione. Si trova in Veneto e riuscirà a rilevare l'infrazione molto prima del normale strumento elettronico ma anche "guardare" all'interno dell'abitacolo. Si tratta del sistema "Trucam", un super telelaser che rileva la velocità di automobili o camion anche a una distanza di 1.200 metri dal punto in cui è sistemato l'autovelox e velocità fino a 320 km/h. ( LE STRADE A RISCHIO MULTE - L'AUTOVELOX FATTO ESPLODERE A PADOVA )

Come funziona

Il nuovo metodo, che a breve sarà sperimentato a Verona, sarà valido anche per chi decide di premere sull'acceleratore anche dopo aver passato indenne l'occhio elettronico. Insomma, sia prima che dopo bisognerà rispettare i limiti imposti. Inoltre, Trucam è dotato di un sistema flash a raggi infrarossi che non si farà sfuggire nulla nemmeno durante le ore notturne. Le multe? Si parte da cifre intorno a 50 euro per arrivare a oltre tremila euro per chi supera i limiti di velocità, fino a 650 euro per chi viene beccato alla guida con il telefono cellulare tra le mani e fino a 320 euro per chi non indossa la cintura di sicurezza. E attenzione ai punti sulla patente.